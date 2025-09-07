Diretor de competições da CBF reforça importância da Copa do Nordeste, que será reformulada

O diretor de Competições da CBF, Julio Avellar, destacou a importância da Copa do Nordeste. A edição 2025 foi encerrada neste sábado (6), após o Bahia vencer o Confiança por 5 a 0 e conquistar o título.

“Primeiramente parabenizar todos os clubes que participaram desta edição. É uma competição que já está consolidada. Não podemos deixar de registrar também a campanha magnífica do Confiança. Uma belíssima temporada, chegou na final com muito mérito. E parabenizar o Bahia, que foi o campeão e provou isso dentro de campo com dois resultados sólidos nas partidas de ida e volta”, declarou.

Avellar também revelou que a edição de 2026 terá novidades, que serão anunciadas em breve.

“Temos hoje o vice-presidente da CBF, que é o José Vanildo, que coordena um trabalho de reformulação da Copa do Nordeste. Ou seja. Tem novidade que está por vir no calendário e a gente em breve deve divulgar. Tudo isso é fruto do trabalho da gestão do Samir Xaud [presidente da CBF], que está vindo com um monte de novidades legais no nosso calendário”.

Legenda: O Bahia foi campeão da Copa do Nordeste de 2026, eliminando Fortaleza e Ceará nos mata-matas Foto: Divulgação / CBF

Comissão definirá novo regulamento

Em outubro, a CBF divulgará o calendário do futebol brasileiro para 2026 e a Copa do Nordeste terá uma nova fórmula definida. Segundo o jornalista Cássio Zirpoli, uma comissão de 5 federações definirá a fórmula de disputa: José Vanildo (Federação do Rio Grande do Norte, que será o mentor), Mauro Carmélio (Federação Cearense de Futebol), Michelle Ramalho (Federação Paraibana de Futebol), Felipe Omena Feijó (Federação Alagoana de Futebol) e Milton Dantas (Federação Sergipana de Futebol).

Se em 2026 a CBF promete valorização, este ano a competição não teve calendário fixo. Os jogos e as fases foram 'espaçados', e a Copa do Nordeste encaixada em 'buracos' no calendário, durando incríveis 229 dias, de 21 de janeiro até 6 de setembro.

A fórmula de disputa desde ano teve uma fase preliminar com 8 clubes e uma fase de Grupos com 16 (com 7 rodadas em turno único).

A fase final foi disputada com 8 times em jogo único até a decisão, que foi de ida e volta.

Contratos encerrados

Os direitos de transmissão da Copa do Nordeste terão que ser renegociados para 2026. Os contratos com todas as emissoras foram encerrados. Em 2025, a Copa do Nordeste pagou aos clubes o valor de R$ 51,18 milhões.