Diretor da Anvisa aponta "má-fé, desrespeito e abuso" na conduta da seleção argentina

O diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Alex Machado Campos, considerou que os jogadores da seleção argentina agiram com "má-fé, desrespeito e abuso" ao ingressarem no Brasil sem cumprir as normas sanitárias contra a Covid-19.

Isso porque, desde o último mês de junho, estrangeiros que tenham passado os últimos 14 dias Reino Unido, África do Sul e Índia não podem desembarcar em solo nacional para evitar a disseminação da variante Delta do coronavírus.

Apesar dessa regra, Emiliano Martínez, Emiliano Buendia, Giovani Lo Celso e Cristian Romero, que jogam em clubes da Premier League, prestaram informações falsas. A Anvisa informou que eles não registraram nos formulários oficiais que haviam passado pelo Reino Unido.

"Na minha opinião, houve deliberada má-fé, e depois uma reiteração de desrespeito não só à agência, mas às autoridades sanitárias do país, à Secretaria de Saúde de São Paulo, que atuou em conjunto com a Anvisa. Eles deliberadamente resolveram não cumprir a quarentena", avaliou o dirigente.

Alex Machado Campos acusa ainda que houve "carteirada" dentro do estádio com o objetivo de dificultar o trabalho dos servidores da Anvisa. Ele ponderou não ter detalhes sobre essa questão, mas contou que o servidor Yunes Eiras Baptista encontrou muitos obstáculos para executar as tarefas, como o vestiário fechado.

"É um abuso o que aconteceu. Infelizmente culminou com o fim do jogo, que não era o que queria a Anvisa. A Anvisa queria apenas segregar os quatro jogadores", esclareceu o diretor.

Suspensão

A partida entre Brasil e Argentina, que estava marcada para 16h desse domingo (5), na Neo Química Arena, em São Paulo, foi suspensa pela Anvisa aos 4 minutos e 50 segundos.

A Conmebol e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entraram em contato com Governo Federal para administrar a situação. Os jogadores, que estavam ameaçados de deportação, foram anunciados como nomes que estariam na partida, mesmo com o alerta da autoridade sanitária.