Diniz ressalta força do Manchester City, mas afirma que Fluminense sonha com o título do Mundial

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, fez elogios ao Manchester City nesta quinta-feira (21), véspera da grande final do Mundial de Clubes, no estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita.

"É o jogo mais importante da minha vida. Para mim o próximo jogo sempre é o mais importante. Também coincide de ser o jogo, historicamente, mais singular. É uma decisão de título mundial", disse o treinador do tricolor carioca e da Seleção Brasileira, em entrevista coletiva.

Diniz destacou que sua equipe vai enfrentar "um dos melhores times da história do futebol mundial e um dos maiores treinadores”, se referindo ao espanhol Pep Guardiola.

"Desde que eu cheguei ao Fluminense, sonhamos com isso. Desde que me conheço, sonho com isso", acrescentou o técnico de 49 anos, que se sagrou campeão da Copa Libertadores com o Fluminense no início de novembro.

SONHO POSSÍVEL

Apesar do nível do adversário de sexta-feira, o técnico apontou os caminhos para ter chances na partida contra os 'Citizens': "Temos que ter confiança de que podemos vencer a partida. Isso sempre foi assim durante toda a minha vida. O Fluminense vai fazer o máximo para vencer, sabemos que vamos enfrentar o melhor time do mundo, mas isso não nos impede de sonhar".

Questionado sobre o sistema de jogo, com alta pressão e liberdade de movimentos dos seus jogadores em todas as zonas do campo, o que também fez com que o campeão egípcio criasse inúmeras oportunidades de gol nas semifinais (2-0), Diniz reafirmou que "o estilo será mantido", embora tenha esclarecido que tentarão "não cometer tantos erros como contra o Al-Ahly".