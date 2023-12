Diniz destaca 'teimosia e forte marcação' como destaques do Fluminense para chegar à final

O técnico Fernando Diniz destacou a 'teimosia e a forte marcação' apresentadas pelo Fluminense na vitória, por 2 a 0, nesta segunda-feira, sobre o Al-Ahly, na semifinal do Mundial de Clubes, em Jeddah, na Arábia Saudita.





"O time este nervoso no começo por causa da estreia. Sentimos o campo muito baixo, deixou a gente ficou inseguro para tocar a bola, cedemos contra-ataques para o forte time deles, que é rápido e muito bem treinado. Voltamos melhor depois do intervalo, com mais controle do jogo e chegamos com mais facilidade no ataque. A partida mudou depois do gol na jogada do Marcelo. Tivemos mais espaço", disse Diniz, em entrevista coletiva.