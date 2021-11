Dínamo de Kiev x Bayern de Munique na Champions: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Dínamo de Kiev e Bayern de Munique se encontram nesta terça-feira (23), às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio de Kiev, em Kiev (UCR). O jogo é válido pela 5ª rodada da Uefa Champions League.

Com apenas um ponto na classificação do Grupo E, o Dínamo entra em campo apenas para cumprir tabela diante do poderoso Bayern de Munique, líder absoluto, com quatro vitórias em quatro jogos.

No mesmo grupo também estão Barcelona e Benfica, que jogam também nesta terça, às 17h. Eles disputam a segunda colocação.

Palpites para Dínamo de Kiev x Bayern de Munique

inter@

Transmissão

A partida terá transmissão do Space e HBO Max.

Prováveis escalações

Dínamo de Kiev

Bushchan; Karavaev, Syrota, Zabarnyi, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskyi, Vitinho; Kulach. Técnico: Mircea Lucescu.

Bayern de Munique

Neuer; Pavard, Hernandez, Nianzou, Richards; Goretzka, Sabitzer; Sane, Muller, Davies; Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann.

Dínamo de Kiev x Bayern de Munique

Local: Estádio de Kiev, em Kiev (UCR)

Estádio de Kiev, em Kiev (UCR) Data e horário: 14h45, terça-feira, 23 de novembro de 2021

14h45, terça-feira, 23 de novembro de 2021 Onde assistir: Space e HBO Max

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte