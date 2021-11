Dínamo de Kiev x Barcelona: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Cada vez mais pressionado pelo momento e pelo rendimento do time em campo, o Barcelona, de técnico novo, Sergi Barjuan, faz confronto dos desesperados contra o Dínamo de Kiev pela 4ª rodada do grupo E da Uefa Champions League. A partida acontece nesta terça-feira (2), às 17h, em Kiev (UCR).

A partida será transmitida pela plataforma de streaming HBO Max.

O time do técnico Sergi Barjuan precisa desesperadamente da vitória, já que ocupa apenas a 3ª colocação, tendo conquistado apenas 3 pontos no grupo. Para seguir sonhando, a equipe espanhola, em crise, precisa vencer fora de casa.

Palpites

inter@

Para isso não terá o atacante Kun Aguero, afastado para tratar de uma arritmia cardíaca. Ele deve ficar de fora por 3 meses. As esperanças catalãs estão no futebol de Memphis Depay. O holandês vive bom momento no ataque azul-grená. Piqué também desfalca o Barça.

Já o time ucraniano, com apenas um ponto conquistado em três partidas, está praticamente eliminado. Apesar do momento ruim, o técnico Mircea Lucescu quer surpreender o Barcelona.

Prováveis escalações

DÍNAMO DE KIEV (Técnico: Mircea Lucescu)

Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota e Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Buyalskiy e Carlos de Pena; Verbic.

BARCELONA (Técnico: Sergi Barjuan)

Ter Stegen; Dest, Ronald Araújo, Eric García e Jordi Alba; De Jong, Busquets e Gavi; Philippe Coutinho, Depay e Ansu Fati.

Ficha técnica

Dínamo de Kiev x Barcelona

Champions League

Grupo E - 4ª Rodada​

Data e horário: 02/11/2021, às 17h (de Brasília)

​Local: Estádio Olímpico, em Kiev (UCR)

Árbitro: Ovidiu Hategan (ROM)

Assistentes: Mircea Mihail Grigoriu (ROM) e Sebastian Gheorghe (ROM)

Transmissão: HBO Max

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte