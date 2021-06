Dinamarquês revela amor incomum pelo Ceará, elogia Vina e relembra momentos no estádio

Um soldado do Exército Real Dinamarquês tem chamado atenção nas redes sociais por um amor incomum pelo Ceará Sporting Club. Chaveiros, camisas, bandeiras e máscaras do Alvinegro de Porangabuçu, fazem parte do dia-a-dia de Jacob Pedersen, que revelou ao Globo Esporte CE como surgiu esse amor preto e branco.

Jacob Pedersen Torcedor do Ceará “Na primeira vez que entrei no estádio, eu senti o som enorme da torcida, só de falar e lembrar eu fico arrepiado. É muito legal ver a paixão que as pessoas têm por um time"

O dinamarquês se intitula, nas redes sociais, como "cearense de coração" e aderiu ao termo "capital do Ceará" para se referir a metrópole alencarina. No entanto, Jacob Pedersen garante que às vindas ao Ceará tem como principal objetivo relaxar e curtir a vida.

"Venho para relaxar, para aproveitar a vida, encontrar a amigos. Venho para curtir a vida, ver futebol e comer uma boa comida."

No final de maio, Jacob veio para o estado e visitou novamente à sede do Ceará Sporting Club. Na ocasião, conheceu o técnico Guto Ferreira e o meio-campista Vina, seu jogador favorito no elenco alvinegro.

Jacob Pedersen Torcedor do Ceará "Meu jogador favorito é o Vina, ele é o maior do time, joga muito bem."