Dinamarca x Irlanda do Norte ao vivo: acompanhe em tempo real

Dinamarca e Irlanda do Norte entram em campo nesta sexta-feira (16), às 15h45 de Brasília, no Estádio Parken, em Copenhague (DIN), para disputar a terceira rodada das Eliminatórias da Eurocopa. As seleções estão no Grupo H, ao lado de Finlândia, Eslovênia, Cazaquistão e San Marino.

ACOMPANHE EM TEMPO REAL

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: ESPN 4 e Star+.

DINAMARCA X IRLANDA DO NORTE | FICHA TÉCNICA

Competição: terceira rodada das Eliminatórias da Eurocopa

Local: Estádio Parken, em Copenhague (DIN)

Data: 16/06/2023 (sexta-feira)

Horário: 15h45 (de Brasília)