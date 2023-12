Dimas Filgueiras: sede do Ceará recebe missa em homenagem ao Soldado Alvinegro

A missa de 7º dia em memória de Dimas Filgueiras, o Soldado Alvinegro, será nesta quinta-feira (28). A cerimônia, que será aberta ao público, terá início às 19h (de Brasília) no Ginásio do Ceará, na sede do clube, em Porangabuçu.

Nascido em 13 de maio de 1944, Dimas era devoto de Nossa Senhora de Fátima. O ex-jogador, técnico e dirigente do clube faleceu aos 79 anos, no último dia 22 de dezembro, de falência múltipla dos órgãos. Ele enfrentava o Alzheimer.

Dimas dedicou 46 anos da vida ao Vovô. Carioca, ele chegou à capital cearense em 1971 para jogar pelo Fortaleza, mas se transferiu no ano seguinte para o Ceará, clube pelo qual defendeu até 1976, quando pendurou as chuteiras.

Porém, fora de campo, continuou atuando no Vovô em outras funções e, com frequência, era "convocado" para assumir o comando técnico do time de forma interina.

Além dos títulos de Campeonato Cearense conquistados como jogador e treinador, Dimas tornou-se o técnico com mais jogos no comando do Alvinetro: foram 504 partidas (239 vitórias, 152 empates e 109 derrotas). Além disso, foi o único a conseguir levar o time a duas competições internacionais (Copa Conmebol de 1995 e Copa Sul-Americana de 2011).