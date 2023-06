Dilema de Barroca: Mudar ou não o Ceará após quarteto ir bem diante do Atlético/GO

Na última terça-feira, o Ceará venceu o Atlético/GO por 3 a 0 em Goiânia (GO), pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, conquistando sua 2ª vitória seguida.

E na vitória, o Vovô tinha 4 desfalques, entrando em campo com novidades como os volantes Arthur Rezende e Zé Ricardo, David Ricardo na lateral-esquerda e Warley na lateral-direita.

Eles substituiram Richardson, Arthur Rezende, William Maranhão, Danilo Barcelos e Caíque. todos suspensos para o confronto da última terça-feira, ao serem advertidos na vitória por 2 a 0 diante da Chapecoense no Castelão.

Atuações

Arthur Rezende e Zé Ricardo deram sustentação ao meio mesmo sendo mais leves, com o primeiro chegando mais à frenta para finalizar, e o segundo, estreante, ficando mais fixo e com muita qualidade no passe.

Legenda: Zé Ricardo foi uma das surpresas do Ceará na escalação e fez uma boa partida Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Nas laterais, Warley na direita foi ofensivo como é sua característica e David Ricardo - mesmo sendo zagueiro e atuando improvisado - foi seguro na marcação e ainda dando assistência para o gol de Vitor Gabriel.

E aí Barroca?

Assim, para o jogo diante do CRB, no sábado surge um dilema para o técnico Eduardo Barroca. Manter a formação que venceu bem o Atlético/GO por 3 a 0, incluindo o quarteto que agradou ou retornando os que foram desfalque?

O que o treinador deve estar avaliando é o desempenho na duas vitórias, que foram bem diferentes. Diante da Chapecoense, por 2 a 0, no dia 2 de junho, data de aniversário do clube, o Alvinegro venceu, mas não jogou bem, cedendo muitas oportunidades ao adversário.

Já diante do Dragão, o Vovô foi mais seguro, vencendo a partida com mais tranquilidade.