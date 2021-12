Diego Souza renova com o Grêmio e frustra pretensões de Sport e Vasco

Em um reviravolta nos últimos dias, o atacante Diego Souza seguirá no Grêmio. O clube gaúcho confirmou nesta sexta-feira a renovação de contrato do centroavante até dezembro de 2022, apesar de ter informado anteriormente que o jogador não ficaria. Um dos clubes que negociou sua transferência após o final do Campeonato Brasileiro foi o Sport.

Diego Souza vai para a terceira temporada consecutiva com a camisa do Grêmio, quando jogará três competições: Campeonato Gaúcho, Série B do Brasileiro e Copa do Brasil. Foi o artilheiro do clube nos últimos dois anos e marcou 52 gols em 105 partidas disputadas. Ainda soma uma passagem anterior, em 2007.

Há 15 dias, o Grêmio informou que Diego Souza não permaneceria para o próximo ano em nota que também citava o lateral-direito Rafinha e o lateral-esquerdo Bruno Cortez. Mas o clube voltou atrás após análise de mercado e conversas com o próprio jogador recentemente.

Diego Souza tinha contrato até esta sexta-feira com o Grêmio e depois ficaria livre no mercado. O clube gaúcho anunciou a permanência como uma "renovação". De férias nos Estados Unidos, o centroavante queria justamente retornar com o futuro já definido.

"Diego Souza chegou ao Grêmio em janeiro de 2020 e desde então atuou em 168 jogos e assinalou 68 gols com a camisa tricolor. O atleta foi artilheiro nas últimas duas temporadas e peça fundamental na conquista do tetracampeonato estadual de 2021", informou o clube gaúcho no comunicado oficial sobre a renovação de contrato.



