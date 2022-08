Diego Rigonato explica adaptação e projeta duelo do Ceará com o São Paulo

O Ceará se prepara para enfrentar o São Paulo no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. A equipe viajou nesta segunda-feira (1) rumo à capital paulista para o desafio. Recém-chegado ao grupo, o meia Diego Rigonato comenta sobre a sua adaptação na equipe e projeta confronto com o tricolor.

O jogador está em processo de adaptação ao campeonato, a forma como o time joga e busca se preparar o mais rápido para atuar os 90 minutos, caso seja solicitado. Ele estreou contra o Juventude e também atuou no duelo com o Palmeiras.

"Nas duas partidas que entrei, a gente não saiu com a vitória. No primeiro jogo, a gente teve uma atitude um pouco abaixo do nosso patamar. E contra o Palmeiras não saímos com a vitória, mas mostramos outra atitude. O grupo todo mostrou o que a gente queria ali dentro. Estou muito feliz aqui, tô me adaptando muito bem", disse.

O Vovô encara o São Paulo nesta quarta-feira (3). A equipe vai enfrentar o tricolor paulista no Estádio Morumbi. Com campanha incontestável no torneio, o Ceará vai lutar para se manter invicto. Rigonato ressalta a importância do momento.

“A gente tem que desligar a chave do Brasileiro e pensar alto nessa competição internacional. A responsabilidade que a gente tem é em qualquer competição, mas a internacional tem um sabor diferente. A gente vai ter que entrar com uma atitude totalmente positiva, com todo respeito ao São Paulo. Mas temos que aplicar o que estamos trabalhando e representar esse grande clube que é o Ceará”, disse o meia.

Aos 34 anos, o atleta explica um pouco das próprias características e ressalta o valor da equipe para que o time cresça.

Cheguei aqui para acrescentar. O que eu mais ganhei foi experiência. Em questão de velocidade, chute, isso é de acordo com o que o jogo pede. Se precisar correr, eu vou estar lá pra correr. Mas, com a equipe, creio que posso dar muito mais de mim, ter essa velocidade, o chute, a habilidade, a técnica, mas não posso fazer nada sozinho. Com certeza preciso de todos ali.

Ceará e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (3), no Estádio Morumbi, às 19h15 (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha transmitem o jogo ao vivo e em tempo real.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA:

