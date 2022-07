Diego Rigonato e Jhon Vásquez são regularizados pelo Ceará, mas não podem enfrentar o Avaí

Novos reforços do Ceará, o meia Diego Rigonato e o atacante Jhon Vásquez foram regularizados e tiveram os nomes inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (19), ficando à disposição do técnico Marquinhos Santos. Apesar do trâmite burocrático, no entanto, a dupla não poderá atuar contra o Avaí logo mais, às 21h30, na Arena Castelão, pela Série A.

O motivo é o prazo de liberação da entidade. Para participar da partida, deveriam ser inseridos no BID pelo menos um dia antes do jogo.

Vale ressaltar que a dupla está treinando no CT de Porangabuçu junto com o elenco e se recondicionando fisicamente. Logo, só poderão ser relacionados para o duelo seguinte, com o Juventude. O confronto será domingo (24), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias/RS, às 16h.

Expectativa de estreia

Marquinhos Santos espera contar com os novos reforços o mais breve possível. Na última coletiva, após a vitória contra o Corinthians pelo Brasileirão, o treinador avaliou as situações físicas de Rigonato e Jhon Vásquez.

Marquinhos Santos Técnico do Ceará "Os jogadores estão com tempo qualificado do treino, até mais que o elenco. Eles se encontram com um ritmo de jogo bom. O Rigonato ainda precisa de um tempo porque faz tempo que não joga, mas são dois jogadores que vão agregar muito ao elenco [...] São dois jogadores que chegam para agregar com características importantes e que necessitamos no elenco. Chegam para brigar por posição, mas com paciência. O próprio Vasquez é a primeira vez que ele sai do seu país e requer um período de adaptação até cultural, por mais que haja semelhança, precisa ter um tempo”.

O clube segue atento ao mercado e buscando mais contratações. O volante Guilherme Castilho, do Atlético-MG, é um dos alvos.

