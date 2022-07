Diego Rigonato é apresentado no Ceará e se diz ansioso para estrear

Na véspera do jogo contra o Avaí, o Ceará apresentou na tarde desta segunda-feira (18), o meia-atacante Diego Rigonato, de 34 anos, na sala de imprensa de Porangabuçu. Canhoto, o jogador atuou boa parte da carreira pela ponta-esquerda, mas destacou que pode atuar no meio-campo também.

Depois de 16 anos no futebol internacional, com passagens pela Hungria, França, Emirados Árabe e México, Diego Rigonato destacou que o projeto e a torcida do Ceará o agradaram. Com o tempo longe de casa, o atleta frisou que o primeiro objetivo é pegar a intensidade do futebol brasileiro.

"A gente fica ansioso, porque nunca atuei como profissional no Brasil, mas eu creio que o Ceará tem todas as armas para eu me adaptar e fazer essas partidas que é uma atrás da outra. O mais rápido possível eu quero entrar em ritmo de jogo", avalia Diego Rigonato.

Legenda: Após o término do campeonato mexicano, o atleta estava de férias em São Paulo com a família quando recebeu a ligação da diretoria alvinegra Foto: Fausto Filho/CearaSC

PONTA-ESQUERDA E MEIA-ATACANTE

Revelado pelo Itararé (SP), o jogador atuou na ponta-esquerda em boa parte dos clubes onde atuou, mas já carrega experiência no meio-campo e na lateral. Na última temporada, por exemplo, teve de se adaptar e atuar mais retraído no Toluca (MEX).

"Eu sempre joguei pela esquerda, pelo fato de ser canhoto, mas eu não tenho preferência. Sou um jogador que sempre fui em função do que o elenco precisa, do que o treinador precisa. Sempre deixe claro que se colocou meu nome é porque eu posso fazer. Estarei preparado para jogar na esquerda, direita aonde tiver que ser para ajudar a equipe", observa.

PROPOSTA DO CEARÁ

Após o término do campeonato mexicano, o atleta estava de férias em São Paulo com a família quando recebeu a ligação da diretoria alvinegra. Voltar ao futebol brasileiro não estava nos planos, mas o projeto e a torcida do Ceará o fizeram mudar de ideia junto a família.

"Depois de escutar a história do Ceará, entender o projeto e a torcida do clube me deixou de queixo caído. A primeira conversa que eu tive foi muito rápida, creio que foi menos de um dia para acertar com o Ceará", assegura Rigonato.

CALENDÁRIO BRASILEIRO

Com toda a carreira formada no exterior, o jogador pontuou que precisará se adaptar o quanto antes ao cenário do futebol brasileiro. Segundo o atleta, a preparação e a estrutura do clube serão fundamentais para pegar o ritmo da intensidade do esporte praticado por aqui.

Anunciado no dia 20 de junho, o jogador está há quase um mês em treinos intensos em Porangabuçu. Com base nisso e na avaliação da sua comissão técnica, Marquinhos Santos afirmou na coletiva pós-jogo contra o Corinthians que resta apenas o ritmo de partida para Diego Rigonato chegar na intensidade que exige o futebol brasileiro.

