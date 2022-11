Diego Ribas, do Flamengo, confirma aposentadoria do futebol após última rodada do Brasileirão

Na tarde deste sábado, (5), Diego Ribas, de 37 anos, meio campista do Flamengo, anunciou através de suas redes sociais que a última partida do rubro-negro no Campeonato Brasileiro, contra o Avaí, será a sua despedida dos gramados como jogador profissional de futebol.

"Carta para o Diego de 1997... Valeu a pena acreditar nos sonhos e ser incansável na busca deles... Chegou a hora de partir para um novo ciclo e buscar novos desafios! Obrigado de coração a todos que de alguma maneira fizeram parte dessa longa e encantadora caminhada!" escreveu Diego.

O jogador soma 20 anos como profissional e 12 títulos com a camisa do Flamengo nos últimos anos. Diego já havia adiantado que em 2023 não seguiria no clube, mas deixou uma dúvida, já que ainda existia a possibilidade de o jogador ir para os Estados Unidos.

Com passagens por Juventus, Atlético de Madrid, Fenerbahçe e outros clubes, Diego Ribas só não carrega em sua bagagem dentro do futebol o Mundial de Clubes, mas nela tem Libertadores (2019 e 2022), Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), Recopa Sul-Americana (2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e Carioca (2017, 2019, 2020 e 2021).