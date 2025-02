O Horizonte empatou em 1 a 1 com a equipe do Iguatu, jogando fora de casa no último sábado (8), e garantiu a classificação do Galo do Tabuleiro para as quartas de final do Campeonato Cearense. O autor do gol da classificação, o atacante Diego Dentinho, comentou sobre o gol marcado, sobre a importância da classificação e sobre a estratégia adotada pela equipe durante o intervalo de jogo.

Graças a Deus eu tive a felicidade de marcar o gol contra o Iguatu que ajudou na nossa classificação. Creio que fiz um bom jogo. A gente sabe que jogar contra o Iguatu, na casa deles, é muito difícil, tem a torcida a seu favor, um clima muito quente e um campo um pouco pesado. O nosso time se comportou muito bem na partida Dentinho Atacante do Horizonte

Legenda: O Horizonte está nas quartas do Cearense enfrentará o Maracanã Foto: Ray Martins/Horizonte FC

Campanha superior

No ano de 2024, o Horizonte disputou o quadrangular do rebaixamento, situação essa que não se repetiu em 2025. Diego Dentinho comemora a conquista do grupo, ressalta a importância de ter passado de fase e comenta sobre estarem escrevendo a história. Ao garantir vaga nas quartas, o Galo do Tabuleiro se garantiu na elite em 2026.

“É muito importante passar de fase. Estamos escrevendo a história, passamos para as quartas de final do Campeonato Cearense e garantimos nossa vaga na primeira divisão do estadual de 2026. É uma conquista importante não só para mim, mas para todo mundo que está envolvido no trabalho, o mérito é de todo mundo que está envolvido, do mais baixo cargo ao mais alto”, falou o jogador.

Confronto das quartas

O próximo desafio do Horizonte vai ser contra o Maracanã, para o jogador: “mais uma final”. Diego Dentinho projetou o confronto e expôs seus desejos para a partida.

“Nosso próximo jogo será contra o Maracanã, mais uma final, como foram todos esses primeiros cinco jogos da primeira fase. A gente tem a ciência de que é um campeonato muito difícil, não se pode bobear. Agora acaba aumentando ainda mais a dificuldade, pois começa o mata-mata. A gente almeja coisas maiores para o Horizonte, claro, e vamos trabalhar a semana toda, executar bem e com perfeição, para que a gente consiga um bom resultado no primeiro jogo, dentro de casa e com o nosso torcedor, para ir mais tranquilo para o jogo da volta.”, finalizou.

O Horizonte FC vai enfrentar o Maracanã nas quartas de final do Campeonato Cearense em jogos de ida e volta. O Galo do Tabuleiro vai brigar pela Taça Padre Cícero, que será entregue para quem avançar no confronto, já que o troféu não pode ser entregue para equipes da capital cearense. A data, horário e local dos confrontos ainda não foi definido