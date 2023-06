Diante do Botafogo, Fortaleza busca voltar a vencer fora de casa após cinco partidas de jejum

A derrota para o Estudiantes de Mérida na última terça-feira (06) escancarou o mal momento vivido pelo Fortaleza quando atua fora de casa. O Leão não sabe o que é conquistar um resultado positivo longe das terras alencarinas desde o dia 26 de abril, quando venceu o Águia de Marabá por 2 a 0, no Estádio Mangueirão, em Belém/PA, pelo jogo de volta da Terceira Fase da Copa do Brasil.

De lá pra cá, em cerca de um mês e meio, o Tricolor disputou cinco partidas como visitante, por três competições diferentes (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana), e conquistou apenas dois pontos na Série A, nos empates diante de Grêmio e Corinthians. Longe do Castelão, o ataque, que soma 83 gols ao longo da atual temporada, também não vive um bom momento. Neste mesmo recorte de cinco jogos, somente Caio Alexandre, no empate por 1 a 1 diante do Corinthians, e Pochettino, na derrota por 2 a 1 para o América/MG, balançaram as redes para o Leão. O fato, obviamente, também contribui para o rendimento abaixo do esperado.

PRÓXIMO JOGO

Olhando para a próxima partida, o torcedor tem motivos para ficar receoso, pois a equipe de Vojvoda terá uma parada dura pela frente. O Fortaleza vai encarar o Botafogo, líder do Brasileirão, neste sábado (10), às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 10ª rodada da competição. A equipe carioca não sabe o que é perder como mandante desde o dia 08 de março, há exatos três meses. São 12 jogos de invencibilidade, envolvendo competições estaduais, nacionais e internacionais.