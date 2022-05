Diante da torcida, Botafogo arranca empate do Juventude em jogo do Brasileirão

Botafogo e Juventude ficaram no empate de 1 a 1 em mais um jogo da quarta rodad do Brasileirão. Pitta abriu o placar, mas Diego Gonçalves igualou para a Estrela Solitária. Mais de 30 mil torcedores lotaram o estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, neste domingo (1).

O resultado deixa o Bota na 13ª colocação com quatro pontos. Já o Juventude continua na zona de rebaixamento, com apenas 1 ponto. O time carioca volta a campo no próximo domingo, 11h, para enfrentar o Flamengo. O local do jogo ainda não está definido. O Jaconero encara o Internacional, no mesmo dia, às 19h, no Alfredo Jaconi. Confira a tabela do Brasileirão.

O JOGO

Debaixo do calor, as equipes ficaram devendo na questão técnica. O Botafogo tomou iniciativa nas jogadas, mas sofreu com a falta de espaço. Bem postado na defesa, o Juventude buscava contra-ataques. Porém, a equipe pecava na finalização.

O Alvinegro teve boa chance com bola levantada para cabeceio de Saraiva, mas ele mandou para fora. Chay e Patrick de Paula também arriscaram de fora da área. O time Jaconero levou perigo com Capixaba, mas o chute saiu pelo lado esquerdo do gol.

Na segunda etapa, Pitta abriu o marcador para os visitantes aos 18 minutos. Ele aproveitou contra-ataque rápido, saiu da marcação de Philipe Sampaio e chutou rasteiro para o gol.

Apesar de ter maior posse de bola, o Bota tinha dificuldade para avançar. No entanto, o juiz marcou pênalti após bola no braço de Paulo Miranda. Aos 37’, Diego Gonçalves converte e deixa tudo igual no placar. Placar que seguiu até o fim da partida.