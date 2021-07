Diagnosticado com apendicite, tenista Bruno Soares é cortado dos Jogos Olímpicos de Tóquio

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, nesta quarta-feira (21), o corte do tenista Bruno Soares dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Diagnosticado com apendicite, após sentir fortes dores e mau-estar na última segunda-feira (18), o atleta precisará passar por cirurgia, inviabilizando sua participação no maior evento poliesportivo do mundo.

O procedimento cirúrgico acontece nesta quarta-feira, no Tokyo Toranomon Hospital.

Bruno Soares representaria o Brasil no torneio de duplas do Tênis. Marcelo Melo, par de Soares desde a Rio 2016, disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio ao lado de Marcelo Demoliner. Anteriormente, Demoliner faria dupla com o cearense Thiago Monteiro - representante brasileiro no torneio de simples.

