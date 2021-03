Diá projeta confronto do Ferroviário com o América/MG pela Copa do Brasil

O treinador Francisco Diá, do Ferroviário, é conhecido por ganhar títulos e conquistar acessos. Desde que chegou ao Tubarão da Barra, o comandante foi campeão da Copa Fares Lopes invicto, terminou a primeira fase do Estadual como melhor equipe e recentemente garantiu vaga para a segunda fase da Copa do Brasil. E o próximo desafio coral é pela competição nacional, diante do América/MG, no dia 14 de abril.

O Ferrão enfrenta o time mineiro pela 2ª Fase, às 19 horas no Estádio Independência e o treinador coral comentou sobre o confronto. Ele terá um concorrente conhecido no futebol cearense: Lisca, treinador do América-MG. Diá acredita que o Ferroviário tem condições de avançar para a terceira fase da competição.

"Acredito que o grupo está focado e com um pensamento de um só objetivo que é passar de fase nessa classificação em cima do América-MG, que é um adversário mais qualificado, adversário de Série A que mantém uma base, de um grande treinador. Jogo complicado, jogando na casa do adversário, mas a gente já mostrou ao longo dessas competições que a gente tem condições de fazer um bom resultado".

Com uma campanha acima dos 80% de aproveitamento no Ferrão, o melhor início de temporada dos últimos 10 anos, Diá se diz adaptado e feliz no time coral

"A gente tem trabalhado e tem dado sorte e muita competência não só minha, mas também da comissão, e os resultados têm aparecido. E estou gostando muito de Fortaleza, fui bem recebido aqui", afirmou.

Bom Humor

Diá tem bom humor e está sempre focado no futebol. Recentemente ele afirmou, em entrevista, que vive o futebol 24 horas por dia e que não está com tempo nem de fazer sexo.

"Eu gosto de futebol, mas gosto de forró e de pagode nos finais de semana. Agora não pode por causa da pandemia. Gosto de namorar também".