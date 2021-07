Diá elogia Ferroviário e comenta sobre fase na Série C: "luz vermelha que eu conheço é do cabaré"

Após três partidas sem vitória, o Ferroviário se recuperou na Série C do Brasileiro e retomou vaga no G-4 da tabela do Grupo A. Fora de casa, venceu o Paysandu por 2 a 0 neste domingo (11). Questionado sobre sinal de alerta na tabela, o técnico Francisco Diá fez alusão a um cabaré.

"A luz vermelha que eu conheço é do cabaré que tem lá em Natal (no Rio Grande de Norte), a luz de Maria Boa. Porque aqui não existe luz vermelha, existe um time brigando em busca da classificação", declarou em entrevista coletiva.

Os gols do Tubarão da Barra foram marcados no 1º tempo com Gabriel Silva e Denílson, contra. Diá elogiou a postura da equipe e a intensidade dentro de campo.

Legenda: O Ferroviário apresentou forte marcação contra o Paysandu fora de casa Foto: Lenilson Santos / Ferroviário

"Parabenizar o grupo pela entrega, dedicação e obediência tática. A mudança dentro da partida, eles assimilaram bem, um grupo jovem. Eu falava para eles e conversei com o meu presidente que o treino não foi bem. Eu descansei 10 jogadores na quinta porque a intensidade foi muito alta. E assim se repetiu. Com esse descanso, alimentação e hotel fizemos um grande 1º tempo”, afirmou.

O time coral está na 3ª posição, com 11 pontos - a mesma pontuação do líder Botafogo-PB, mas saldo de gols inferior: 4x0. O próximo compromisso é sábado (17), às 17h, na Arena Castelão, diante do Manaus-AM.

Confira mais trechos da coletiva de Diá

Edson Cariús

"Vamos ver como o Cariús chega. Ele precisa de ritmo, mas a gente sabe do seu potencial. Ficou uma semana resolvendo os problemas particulares, mas é muito cedo para fazer uma análise se vai começar o jogo. É um reforço importante, que eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante".

Objetivo na Série C

“São três pontos que nos credenciam para buscar uma classificação. É difícil, mas vamos sair agora daquela zona, fazer jogos em casa. A diretoria busca reforços para qualificar essa equipe. Está agora chegando mais um atacante goleador (Edson Cariús). É o caminho dessa classificação".