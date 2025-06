Dia dos Namorados: Ceará lança campanha contra abuso psicológico em relacionamentos

O Ceará lançou uma campanha contra relacionamentos abusivos nesta quarta-feira (11), um dia antes do Dia dos Namorados. Em vídeo publicado nas redes sociais, o Alvinegro lembrou situações em que a vítima é agredida psicologicamente com situações que remetem ao estádio, mas totalmente possíveis em outros momentos do dia.

"Se você for pra esse jogo, pode esquecer que eu existo.

"Ei, tu vai com o short desse tamanho para o estádio? Quer chamar atenção de quem, hein?"

"Sou a única pessoa que te entende. Seus amigos só te atrapalham"

"Pra que esse perfume todo, hein? Quem vai te cheirar no estádio?

"Tudo que eu faço é por você, e você ainda reclama?"

"Nem todo relacionamento é marcado apenas por amor".

Todas as frases acima são mostradas no vídeo, que termina com o aviso: "agressão psicológica também é abuso. No amor, os gestos importam. Se te fere, te limita, te diminui... Não é amor. Fique atento (a) aos sinais."

A violência em um relacionamento, que não precisa necessariamente ser amoroso, pode ser psicológica, moral, física, sexual e patrimonial. É o que diz a Lei Maria da Penha, no Capítulo II art. 7º, incisos I, II, III, IV e V. A lei foi sancionada em 2006. O intuito foi criar mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com a Constituição Federal.

A violência psicológica é a que mais ocorre (89%), de acordo com o Instituto DataSenado, em pesquisa realizada em 2023. Mais de 21 mil mulheres foram ouvidas. Ela é citada na campanha do Alvinegro, ocorre da seguinte forma: "É considerada qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima; prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher; ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões", de acordo com o Instituto Marinha da Penha.

Alguns dos exemplos são: constrangimento, humilhação, manipulação, proibir de estudar ou falar com amigos, vigilância constante, chantagem, insultos, limitação do direito de ir e vir, ameças, entre outros.

Isabella Matosinhos, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, relatou que as agressões físicas às mulheres aumentam quase 21% em dias de jogos de futebol. No mesmo estudo divulgado em novembro de 2024, também foi identificado que as ameaças crescem em 24% nessas mesmas ocasiões.

DENUNCIE

Para denunciar algum caso ou qualquer situação de perigo, basta ligar para 190 (Polícia Militar) ou para 180 (Central de Atendimento à Mulher).