Dia do amigo: relembre 5 duplas que marcaram época no futebol cearense

O Dia do Amigo é tradicionalmente comemorado no Brasil hoje, dia 20 de julho. Nesta data, as redes sociais são invadidas por inúmeras fotos, vídeos e declarações entre duplas e grupos inseparáveis de amigos.

No clima do Dia do Amigo, o Diário do Nordeste preparou uma lista com cinco duplas que marcaram época nos gramados cearenses, vestindo a camisa de tradicionais equipes de futebol do estado.

DUPLAS HISTÓRICAS DO FUTEBOL CEARENSE

1. Mota e Iarley

Legenda: Iarley e Mota brilharam pelo Ceará Foto: LC Moreira / Agência Diário

Mota e Iarley atuaram juntos com a camisa do Ceará e brilharam juntos principalmente na temporada 2001. Naquele ano, o Ceará fez uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, ficando próximo do acesso, e a dupla foi fundamental para a boa campanha.

2. Vinicius e Clodoaldo

Os atacantes Vinicius e Clodoaldo brilharam juntos com a camisa do Fortaleza. Na temporada 2001, por exemplo, eles foram os responsáveis por marcar os três gols na final do returno do Campeonato Cearense de 2001, sobre o Ceará, no PV.

3. Bill e Magno Alves

Legenda: Bill e Magno Alves atuaram juntos em 2014 Foto: Kid Júnior/SVM

Os atacantes Bill e Magno Alves atuaram juntos por quase 50 jogos com a camisa do Ceará, na temporada 2014. Juntos, atuaram em 49 partidas naqueles ano e marcaram 23 gols, formando a dupla titular de ataque durante quase toda a temporada.

4. Lúcio e Rinaldo

Legenda: Rinaldo e Lucio pelo Fortaleza Foto: Kid Júnior/SVM

Lúcio “Bala” e Rinaldo foram dois dos principais nomes do Fortaleza nos anos 2000. Formaram uma dupla considerada muito forte e que comandou o Leão em muitas partidas. A dupla era conhecida por sua grande amizade também fora dos gramados.

5. Acássio e Batistinha

Legenda: Dupla do Ferroviário marcou época no Tubarão da Barra Foto: Acervo/Ferroviário

Em 1994, o Ferroviário conquistou o Campeonato Cearense, em uma conquista que ficou marcada na história do clube. Naquela conquista, foi comandado principalmente pela dupla Acássio e Batistinha, que marcaram muitos gols com a camisa da “Máquina Coral”.

VOTE NA MELHOR DUPLA