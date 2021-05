Diá avalia a estreia do Ferroviário na Série C: "Bom resultado"

O técnico Francisco Diá saiu satisfeito com o resultado e a atuação do Ferroviário no empate em 0 a 0 com o Botafogo/PB em João Pessoa, avaliando como positiva a estreia coral na Série C do Brasileiro.

"Pelas circustancias foi um bom resultado. Ao longo da semana perdemos 6 jogadores, todos titulares. Desde a perda do Jonatan, o time deu uma caída, os que chegaram não estão com total entrosamento. Ao longo da semana perdemos o Emerson, o Mauri, o Augusto, além do Wendson, que foi para o Ceará.

Apesar das perdas, Diá comemorou resultado: "foram muitos desfalques e apesar da equipe não ter feito um bom 1º tempo, merecíamos até a vitória pelo segundo tempo que jogamos. Mas foi um bom resultado, empatar aqui não é fácil e quem quiser conquistar o acesso vai ter que pontuar fora e fazer o dever de casa", disse ele. Em seguida, Diá garantiu que a diretoria vai reforçar a equipe para a Série C. Dois reforços chegaram, com o goleiro Rafael sendo titular e o volante Dudu entrando no decorrer do jogo.

Reforços

"A diretoria está dando todo o total apoio. Vamos contratar e suprir as lacunas do que sairam. Queremos resolver a situação do Polegar, já que o América/RJ clube de origem estaá dificultando. Vamos nos reforçar, já temos um grupo de guerreiros, determinados e opensamento é um só, a classificação e o acesso".

Após o empate na estreia, o Ferroviário volta a jogar pela Série C no dia 5 de junho, contra o Altos/PI, às 15h30 no Elzir Cabral.