Deyverson não tem contrato renovado e se despede do Palmeiras nesta quinta-feira (26)

O atacante Deyverson se despediu do Palmeiras nesta quinta-feira (26). O atleta compareceu ao treino na sede do clube para se despedir do elenco, do técnico português Abel Ferreira e dos demais funcionários.

Após 144 jogos disputados pelo time, o autor do gol do título da conquista da terceira Copa Libertadores não teve o contrato renovado. Ele foi homenageado fez questão de abraçar os companheiros antes do início do treino.

Confira a despedida de Deyverson no Palmeiras

Em discurso, Deyverson garantiu que ainda voltará um dia para defender as cores do Palmeiras e garantiu que sai como "mais um palmeirense".

