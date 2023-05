Deyverson mistura assuntos em entrevista após partida e viraliza na web; veja vídeo

Deyverson marcou o gol da vitória do Cuiabá diante do Cruzeiro na noite desta segunda-feira (22). Em entrevista, o jogador defendeu Vini Jr, vítima de racismo em jogo do Campeonato Espanhol. O centroavante ainda pediu menos xingamentos nas arquibancadas e agradeceu ter marcado o primeiro tento no torneio nacional. Com o resultado, a equipe deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão.

"Queria falar algo que não tem a ver com o jogo de hoje. O Vinícius Júnior passou por um momento muito complicado na Espanha. Muita força para ele, que Deus abençoe ele, guarde ele, guarde o coração dele. Está fazendo um grande campeonato lá fora, pelo Real Madrid. É um cara que eu tenho um grande carinho, que ele possa pssar por esse momento complicado. No mundo não tinha que existir racismo. Racismo é uma coisa muito feia. Tanto pela cor tanto por outras coisas. Não tem que existir o racismo. Então, muita força, Vinicius Júnior", disse o centroavante em entrevista ao SporTV durante a saída para o intervalo de jogo.

Antes do início da partida, o centroavante havia levantado o punho em riste como gesto de solidariedade ao camisa 20 do Real Madrid e craque da seleção brasileira. Deyverson balançou as redes ao 36 minutos da etapa inicial. Foi o primeiro gol dele neste Brasileirão.

"Esse gol eu dedico a minha esposa e minhas filhas, a Deus, ao técnico Antônio, eu tenho grande carinho por ele e por todo o grupo. Parabens pela volta e que a gente possa continuar somando pontos aí.

E agradecer a torcida do Cruzeiro também. Acho que isso é o futebol. Mesmo com palavrão, que é coisa feia. Agradeço pelo xingamento, pelo carinho, isso é o futebol. Faz parte. Só que o palavrão é coisa feia, por causa das crianças, ne. A gente podia repensar e não xingar por causa das crianças. Temos filho, temos neto, temos crianças... Acho que a gente tem que ter um pouco mais de tranquilidade para o futebol sair bonito. Futebol tem que ser bonito", reclamou o jogador.

"Os caras tão xingando aí. As crianças que estão no estádio aí é muito feio. Estão xingando aí minha mãe, xingando com palavrões... Coisas que eu não concordo. Podem falar que eu sou ruim, podem falar tudo. Mas palavrão é muito feio, tá cheio de criança vendo futebol", finalizou.

O Cuiabá volta a campo neste sábado (27), quando enfrenta o Coritiba em jogo da oitava rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.

VEJA TRECHO DA ENTREVISTA: