Deyverson é tietado pela torcida do Palmeiras; veja vídeo

Atacante do Fortaleza enfrenta o ex-clube pela Série A

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Deyverson é tietado pela torcida do Palmeiras
Foto: Reprodução/Sportv

O atacante Deyverson, do Fortaleza, foi tietado por torcedores do Palmeiras antes da partida entre as duas equipes pela Série A. Os times se enfrentam neste sábado (20), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O centroavante é querido pela torcida do time paulista por ter marcado o gol que deu um título da Libertadores ao Verdão, em final disputada contra o Flamengo. O gol histórico foi marcado em novembro de 2021, na final entre brasileiros.

Agora, Deyverson defende o Fortaleza. Ele havia sido afastado pelo ex-treinador Renato Paiva, após posturas que não agradaram a torcida durante as partidas, mas foi reintegrado pelo novo técnico do Leão, o argentino Martín Palermo.

Deyverson está no banco de reservas para a partida contra o Palmeiras. O argentino Juan Martín Lucero foi o escolhido por Palermo como o centroavante titular.

