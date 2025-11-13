Deyverson celebra hat-trick pelo Fortaleza e canta para a esposa; veja vídeo

Deyverson marcou os três gols do Fortaleza no empate diante do Atlético-MG nesta quarta-feira (12), na Arena MRV. Pela primeira vez na carreira, ele balançou as redes adversárias esse número de vezes. O atacante falou sobre a partida e agradeceu a confiança do técnico Martín Palermo. Além disso, dedicou os gols para a esposa Karina. O jogador cantou aquele pagode, a música Promessas, cantada por Sorriso Maroto e Thiaguino, para a amada ao final da partida.

"Sou um jogador que sempre vou apoiar meus companheiros. Estamos no mesmo barco. Se afundar, afunda todo mundo. Se ficar, todo mundo fica. Então, sou um cara muito feliz pela confiança do treinador, de todo o staff, das pessoas que trabalham no Fortaleza que acreditam no meu potencial. Se eu estou aqui é por mérito meu também, pela dedicação", afirmou o jogador em entrevista ao Premiere após a partida.

"Sou feliz pela confiança do treinador ter me colocado num jogo desse. Fico feliz pelos primeiros três gols da minha carreira e dedico para a minha esposa. "Prometo ser fiel a vocÊ, te amar como o fogo da paixão... É para a minha esposa esses gols que eu fiz", completou.

O atleta é artilheiro do Tricolor no Brasileiro com seis gols marcados. São oito na temporada. O Leão do Pici está em 19º na tabela, com 31 pontos somados. A equipe volta a campo no dia 20 de novembro, contra o Bahia, fora de casa.