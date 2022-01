Destaque na Copinha, goleiro Hugo é integrado ao elenco profissional do Fortaleza

Destaque embaixo das traves do Fortaleza durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, o goleiro Hugo foi promovido ao elenco profissional do Leão. Ele se junta aos goleiros Marcelo Boeck, Fernando Miguel, Felipe Alves e Max Wallef, recentementeo goleiro Kennedy foi emprestado ao Sergipe pelo clube.

Dono da melhor atuação defensiva da história na fase de grupos da Copinha, o Fortaleza sofreu apenas um gol na fase de equipes e dois durante toda a competição.

Natural de Teresina-PI, o arqueiro de 20 anos está no Fortaleza desde 2018, quando jogava pela categoria Sub-17, mas ganhou destaque quando assumiu a posição na categoria Sub-20. O goleiro tem como características o bom posicionamento e um elogiado jogo com os pés, característica essa que o fez subir e treinar com o profissional nos anos de 2019 e 2020, quando o técnico ainda era Rogério Ceni. Agora, o arqueiro terá sua primeira oportunidade diante do técnico Juan Pablo Vojvoda.

"Muita felicidade, depois de muito trabalho durante esses anos na base agora ser integrado ao profissional é motivo de alegria, agora é começar a trabalhar de verdade, de procurar meu espaço, começar a mostrar quem é o Hugo, a base já me conhece, agora quero mostrar quem é o Hugo no profissional. Quero evoluir e mostrar quem é o Hugo, quero que a torcida me conheça e a comissão também." comemorou o arqueiro.

Hugo se apresentou à equipe na última sexta (21) e integra o grupo desde então. Ele tem vínculo com o clube até o fim de 2022 e busca ganhar espaço na equipe que disputará cinco competições em 2022.