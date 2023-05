Destaque do Tombense é dúvida para enfrentar o Ceará; veja provável escalação

O meio-campo Matheus Frizzo, um dos destaques do Tombense na temporada, é dúvida para enfrentar o Ceará neste sábado (13), pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. O jogador de 24 anos, que soma quatro gols e quatro assistências em 2023, ficou de fora da última partida do Gavião-Carcará, contra o Sport, e não está garantido contra o Vovô.

Além de Frizzo, o treinador do Tombense, Marcelo Chamusca, tem pelo menos outros dois desfalques que o impedem de colocar em campo o que tem de melhor no elenco da equipe mineira. É o caso dos atacantes Fernandão e Daniel Amorim, ambos machucados e fora de combate para a partida que será disputada neste sábado.

Legenda: Fernandão deve desfalcar o Tombense Foto: Victor Souza/Tombense

Por outro lado, Chamusca terá um reforço importante para o confronto contra o Ceará. O volante João Pedro, expulso na quinta rodada, diante do Avaí, cumpriu suspensão no último jogo da equipe mineira, contra o Sport, e volta a ficar à disposição do seu treinador. Aos 23 anos, o volante ficou de fora de apenas uma partida na atual edição da Série B.

Com isso, uma provável escalação que Marcelo Chamusca deve levar a campo neste sábado é: Felipe Garcia; Pedro Costa, Zé Vitor, Augusto, Roger Carvalho e Guilherme Santos; Bruno Silva, João Pedro e Egídio; Jaderson e Alex Sandro.

Ceará e Tombense entram em campo neste sábado (13), às 18h15 de Brasília, no Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE), para disputar a sexta rodada da Série B do Brasileirão 2023, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Vovô vem de derrota por 2 a 0 para o Vitória e o Tombense vem de derrota por 3 a 2 para o Sport.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.