Destaque do Fortaleza, Marcelo Benevenuto é líder em ações defensivas na Série A; veja números

Um dos pilares no sistema defensivo do Fortaleza em 2021 é Marcelo Benevenuto. Titular absoluto sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda, o zagueiro de 25 anos é o líder em ações defensivas na Série A do Brasileiro, com 168 intervenções.

O índice é do SofaScore, plataforma especializada em estatísticas de futebol, destacando o atleta entre os 635 que participam da competição. Na posição, o defensor também é o que soma mais gols marcados (2) e menos erros defensivos na elite nacional (0).

Em 19 rodadas, são 1.710 minutos e apenas dois cartões amarelos - o período de ausência ocorreu por conta do diagnóstico de Covid-19. Assim, Benevenuto se firmou como um destaque no Leão na Série A.

Contrato no Fortaleza

Natural do Rio de Janeiro, Benvenuto chegou ao Fortaleza em março por empréstimo do Botafogo. O vínculo é até dezembro, com prioridade de compra ao time cearense. A gestão demonstra interesse e busca a aquisição do atleta, como revelado com exclusividade pelo Diário do Nordeste.

O contrato na equipe carioca tem duração até 2023. Apesar do período longo, o jogador está feliz com o desempenho desde que atuou pelo Leão e também tem desejo de seguir no clube.