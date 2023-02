Destaque do Ferroviário, atacante Erick Pulga é o atual artilheiro da Copa do Nordeste

O atacante Erick Pulga, do Ferroviário, é o atual artilheiro da Copa do Nordeste de 2023. Com 22 anos, o jogador marcou três gols em duas partidas e se consolidou como protagonista no time coral.

Na estreia, o atleta fez um dos tentos da vitória do Tubarão da Barra contra o Ceará por 3 a 0, no estádio Presidente Vargas (PV). Na 2ª rodada, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, Pulga marcou duas vezes no empate de 2 a 2, garantindo a igualdade do placar.

Erick Pulga Atacante do Ferroviário "Foi uma sensação maravilhosa, mas isso tudo é fruto do trabalho com o professor Kobayashi. Estamos aqui no dia a dia, lutando, nos dedicando bastante, treinando, e isso é tudo fruto do grupo".

Com os resultados, o Ferrão está na 3ª posição do Grupo A, com quatro pontos. Vale ressaltar que o time iniciou nas fases preliminares e superou ASA e Confiança-SE em dois confrontos eliminatórios. Em 2023, Pulga participou de oito jogos e marcou quatro gols.

Natural de Fortaleza/CE, foi anunciado pelo Ferroviário em novembro de 2022. Atuando pelos lados, com velocidade e 1x1, se firmou no ataque do técnico Paulinho Kobayashi ao lado de Ciel, que tem dois gols. Na carreira, tem passagem por clubes como o Atlético-CE.

Artilheiros da Copa do Nordeste de 2023

Erick Pulga (Ferroviário) - 3 gols

Sabino (Sport) - 2 gols

Ciel (Ferroviário) - 2 gols