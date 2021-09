Destaque do Ceará no Brasileiro de Aspirantes, Wendson pode voltar melhor para a Série A

O Ceará tem usado o Campeonato Brasileiro de Aspirantes como vitrine nacional e para recuperar jogadores. Em 2020, o Vovô foi campeão da Série A do Sub-23, com muitos garotos da base comprovadamente talentosos revelados na Cidade Vozão, mas também reforçados por jogadores menos utilizados no time profissional, seja para ganhar ritmo ou confiança.

Aconteceu com o lateral-direito Buiú, e os atacantes Saulo e Rick, só para citar três deles, que coincidentemente, marcaram na decisão do torneio, e pode vir a ocorrer com Wendson. O jovem atacante de 24 anos está sendo aproveitado no time Sub23, já marcando 3 gols na vitória de 2 a 0 diante do Grêmio, no empate diante do Corinthians em 2 a 2, e na derrota para o CRB por 2 a 1.

Wendson havia sido o herói na vitória contra o Athletico/PR no Castelão pela Série A do Campeonato Brasileiro, ao marcar um gol nos acréscimos, e pode voltar mais confiante e com mais ritmo de jogo caso o novo técnico Tiago Nunes assim precise.

Jogadores mais experientes, como os atacantes Jael e Yony González, também atuaram no Aspirantes Sub23 este ano.

O histórico de casos assim no Ceará é positivo e como o novo treinador gosta de trabalhar com jovens valores, é a chance que muitos jogadores como Wendson precisam.