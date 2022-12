Destaque do Ceará, Mendoza é apresentado no Santos : 'Vim pela grandeza. A camisa é pesada'

Um dos grandes destaques do Ceará na última temporada, o atacante Stiven Mendoza foi apresentado no Santos na manhã desta quinta-feira (22). O colombiano vai usar a camisa número 20 no Peixe. No CT Rei Pelé, o atacante falou sobre o novo desafio no time paulista.

"Meu nome foi relacionado com vários times aqui do Brasil, e de fora também. Eu e minha família decidimos vir para o Santos pela grandeza do time. A gente sabe o tamanho que o Santos tem, a camisa é pesada. Aqui no Brasil e fora também. Então, escolhi o Santos para dar sequência àquilo que sempre me planejei a fazer. E, obviamente, ajudar o time a brigar por títulos de novo", declarou.

O colombiano foi o maior goleador do Ceará na última temporada. Em 53 partidas, foram 20 gols e três assistências. O jogador fala sobre a concorrência na nova equipe.

"A concorrência é difícil, tem o Braga, o Soteldo, o Ângelo. Temos vários jogadores bons na minha posição. Sempre joguei e trabalhei, o importante é continuar trabalhando e ver qual vai ser a opção do treinador. É trabalhar forte e chego com a mentalidade de ajudar o Santos", disse em coletiva.

O jogador chegou ao Ceará em 2021. Ao todo, somou 96 jogos, 24 gols e nove assistências. Em despedida do Alvinegro cearense, Mendoza agradeceu torcedores e disse que o Vovô ficará no coração.

CONFIRA ENTREVISTA COMPLETA:

