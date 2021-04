Destaque do Ceará em 2020, Léo Chú marca primeiro gol pelo Grêmio

O empate com o São Luiz, por 2 a 2, na noite desta quarta-feira, em Passo Fundo, não permitiu que o Grêmio diminuísse a vantagem para o líder Internacional (17 a 14), mas foi valorizado por Brenno. O goleiro mais uma vez terminou como um dos destaques do time tricolor.

"Foi um jogo muito difícil. O time adversário é muito bom, bem treinado. O campo não ajudou, a iluminação muito escura... Mas temos que passar por essas adversidades. O importante é que conseguimos pontuar", celebrou Brenno, que completa 22 anos nesta quinta-feira.

Léo Chú marca o primeiro pelo Grêmio

A noite foi especial também para Léo Chú. Depois de ter sido criticado pela expulsão contra o São José ao simular dois pênaltis, o atacante de 20 anos marcou seu primeiro gol como profissional pelo Grêmio. "É o primeiro gol pelo clube do meu coração. Sou um cara que se cobra muito e esse gol vai ser muito importante porque dá confiança. Espero que essa temporada seja muito boa", comemorou o jovem atleta.

Na vice-liderança do Gauchão com 14 pontos, o Grêmio faz no sábado o clássico contra o Internacional na Arena do Grêmio. O time vai ter a volta do técnico Renato Gaúcho e dos jogadores considerados titulares que foram poupados nesta noite.