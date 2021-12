Destaque do Basel, Arthur Cabral é eleito "Jogador da Semana" da UEFA Conference League

O atacante Arthur Cabral, ex-Ceará e Palmeiras, foi eleito “Jogador da Semana” (Player of the Week) da UEFA Conference League, após marcar dois gols na vitória do Basel por 3 a 0 contra o Qarabağ FK, na última quinta-feira (9), pela 6ª rodada da competição internacional. O brasileiro superou Tammy Abraham, da Roma, Gabriel Debeljuh, do Cluj, e Andrija Živković, do PAOK.

A vitória garantiu o Basel na liderança do Grupo H, com 14 pontos. A equipe da Basiléia aguarda agora o resultado dos playoffs (equipes que ficaram na 2ª colocação se enfrentam por vaga na oitavas de final) para conhecer seu próximo adversário na competição. A fase de oitavas de final acontece entre 10 e 17 de março, com partidas de ida e volta.

Na fase de grupos da UEFA Conference League, Arthur Cabral marcou cinco gols, figurando na vice-artilharia da competição, atrás apenas de Tammy Abraham, da Roma (6 gols). Ao todo, na competição (fase preliminar + fase de grupos), o brasileiro anotou 13 gols.

Alvo do Barcelona

Com 27 gols marcados em 28 jogos, além de sete assistências, o brasileiro Arthur Cabral entrou na mira do Barcelona para a próxima temporada.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, o clube catalão poderia desembolsar entre 15 e 20 milhões de euros para contar com o brasileiro.

Em caso de negociação, Ceará e Palmeiras, ex-clubes de Arthur Cabral, dividirão 30% do valor.