Destaque do Atlético-CE, Olavio assume artilharia da Série D e do Brasil na temporada

Autor de dois gols na vitória do Atlético-CE sobre o ABC-RN, por 2 a 0, no último domingo (27), o volante Olávio assumiu o posto de artilheiro do Brasil na temporada 2021 com 19 tentos marcados em 19 partidas disputadas.

O atleta, de 27 anos, passou o atacante Manoel, do Altos-PI, autor de 18 gols na temporada, e assumiu a artilharia no país. O feito obtido por Olávio é um marco na carreira do jogador por ser um atleta defensivo, mas que se adaptou ao longo da carreira, passando pela zaga, lateral, volância e, posteriormente, centroavante no Atlético-CE.

Artilheiros do Brasil na temporada 2021

Olávio (Atlético-CE) – 19 gols em 19 jogos

Manoel (Altos-PI) – 18 gols em 26 jogos

Gabriel Barbosa (Flamengo) – 16 gols em 21 jogos

Ciel (Sampaio Corrêa) – 16 gols em 23 jogos

Perotti (Chapecoense) – 15 gols em 25 jogos

Wallyson (ABC-RN) – 15 gols em 26 jogos

Gilberto (Bahia) – 15 gols em 25 jogos

Diego Souza (Grêmio) – 14 gols em 20 jogos

Alef Manga (Goiás) – 13 gols em 22 jogos

Legenda: Olávio marcou quatro gols nos últimos dois jogos do Atlético-CE pela Série D do Campeonato Brasileiro Foto: Kely Pereira / FC Atlético

Nos últimos dois jogos do Atlético-CE na Série D do Campeonato Brasileiro, Olávio marcou 4 gols. O atleta é artilheiro da competição nacional ao lado de Zé Eduardo, do Brasiliense, e Michel, do Caxias-RS, com cinco tentos assinalados.

Vice-líder do Grupo A03, com 7 pontos, o Atlético-CE volta a campo neste sábado (3) contra o América-RN, na Arena das Dunas, em Natal. O duelo é válido pela 5ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.