Desfalques de Fortaleza x Santos; veja quem retorna e quem está fora do jogo

Após a importante vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na noite do último sábado (20), na Arena Castelão, o elenco do Fortaleza se reapresenta na tarde desta segunda-feira (22), no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, já visando o Santos, próximo adversário. E o técnico Juan Pablo Vojvoda terá retornos e desfalques para a partida.

O treinador argentino poderá contar novamente com o meia Lucas Lima, que ficou de fora dos dois últimos jogos. O camisa 25 não atuou contra Ceará (suspensão) e Palmeiras (cláusula contratual).

Além dele, o meia Lucas Crispim voltou a ser relacionado contra o Verdão e ficou no banco. Embora não tenha entrado no decorrer da partida, agora ele já pode aparecer até no time titular.

"Estou feliz com o Lucas (Crispim) e todo o elenco. E que nós poderemos usar o Crispim quando necessitemos", disse Vojvoda após o jogo.

Desfalques

Por outro lado, duas ausências são certas. O lateral-direito Daniel Guedes não pode ser relacionado pois pertence ao Santos e está emprestado ao Tricolor. Há cláusula contratual que o impede de atuar.

O volante Matheus Jussa, que foi advertido com o terceiro cartão amarelo da série, é outro que também está fora.

A dúvida fica por conta do volante Ederson. Ele ficou fora da última partida por conta de entorse no tornozelo direito e ainda não é presença certa.

Fortaleza e Santos se enfrentam às 19 horas da próxima quinta-feira (25), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na 5ª colocação, com 52 pontos, enquanto o Peixe é o 12º, com 42.

Santos

O Santos deverá ter o retorno do artilheiro Marinho contra o Tricolor do Pici. Ele treinou nesta segunda-feira (22) e deve reforçar a equipe do técnico Fábio Carille.

O Peixe tem outros vários desfalques, sem chances de estarem em campo na quinta-feira. São os casos de: Léo Baptistão, Sandry, Kevin Malthus, John, Jobson e Emiliano Velázquez. O Santos é o 12º colocado do Brasileirão, com 42 pontos.