Desfalques de Ceará e Juventude para duelo de sábado pela Série A

Após a derrota de 2 a 1 para o Palmeiras, o Ceará volta suas atenções para um confronto direto pela Série A do Campeonato Brasileiro. O adversário é o Juventude, às 17 horas deste sábado (23), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) pela 28ª rodada. Para a partida, o Vovô terá um desfalque importante no time titular, enquanto o time gaúcho terá 3 baixas.

O técnico Tiago Nunes tem um desfalque importante por suspensão: Vina, titular absoluto no setor de criação. que recebeu o 3º cartão amarelo diante do Palmeiras e não joga. A tendência é que Jorginho seja utilizado como substituto.

O Ceará é o 14º colocado da Série A com 31 pontos, 3 a mais que o adversário do próximo sábado, que abre o Z4.

SEM TRÊS

O Juventude vem de derrota para o Grêmio e troca de treinador. Jair Ventura assume a equipe, que terá três desfalques importantes para o confronto. Sem jogadores suspensos, os problemas de Jair são por contusão e uma questão contratual.

O meia Wagner e o centroavante Ricardo Bueno, ex-Ceará, seguem no departamento médico e ficam de fora. O meia tem desconforto no músculo posterior da coxa direita e o camisa 9, um dos artilheiros do time, tem uma lesão muscular.

Legenda: O meia Wescley está no Juventude e não poderá enfrentar o Ceará por questões contratuais Foto: Arthur Dallegrave / EC Juventude

O terceiro desfalque será o meia Wescley, que pertence ao Ceará e, por questões de contrato, não poderá atuar diante do Vozão.

O meia atuou em 19 jogos pelo time gaúcho na Série A, sendo 14 como titular. Porém, nos últimos 5 jogos do Juventude, foi reserva e entrou no decorrer das partidas.