Desejo do Fortaleza, Alexander Barboza e Botafogo acertam salários e jogador já treina com elenco

O zagueiro Alexander Barboza está acertando sua saída do Libertad-PAR com destino ao Botafogo. Segundo o jornalista argentino Luís Merlo, o Fortaleza, que também estava na disputa pelo atleta, tentou a contratação do jogador até o último minuto. Tido como certo no Pici nas últimas semanas, o zagueiro acabou ficando longe se ser contratado pelo Tricolor após um alto valor salarial oferecido pelo Fogão.

Aos 28 anos, o argentino chega clube carioca sem custos, uma vez que seu contrato com o clube paraguaio chegou ao fim. Barboza deve fazer exames médicos nesta semana e, se tudo correr bem, assina até dezembro de 2026 com o clube carioca.

O atleta foi revelado pelo River Plate e estava no Independiente quando foi comprado pelo Libertad, após uma transferência de 1 milhão de euros, onde passou duas temporadas.

Alexander Barboza entrou em campo nesta temporada em 44 jogos, fez seis gols e deu duas assistências. Ele esteve em campo contra o Fortaleza nos dois jogos das oitavas de final da Copa Sul-Americana deste ano.