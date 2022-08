Desde 2018, Ceará é o 2° time que mais empatou na Série A; veja ranking

O empate do Ceará contra o Athletico-PR no último sabado (27) colocou a equipe de Lucho González no topo da lista de equipes que mais empataram na Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. Com 12 empates, superou o São Paulo de Rogério Ceni no quesito.

No histórico do clube desde que retornou à Série A, em 2018, a marca é expressiva. Em 152 partidas, o Ceará empatou 62. Ou seja, no recorte de quatro anos, o clube conquistou 40% dos pontos provenientes de empates. O número, inclusive, supera a quantidade de vitórias da equipe na competição nacional (50).

Na temporada passada, o Ceará encerrou a Série A com 17 empates em 38 partidas, empatado como líder do quesito com o Cuiabá.

Veja equipes que mais empataram na Série A desde 2018

65 - São Paulo

62 - Ceará

55* - Corinthians

55 - Santos

52* - Internacional

49 - Palmeiras

44 - Fluminense

44 - Grêmio

43 - Bahia

41 - Athletico-PR

40 - Atlético-MG

37 - Vasco

35 - Flamengo

35 - RB Bragantino

35 - Atlético-GO

34 - Botafogo

34 - Chapecoense

32 - Fortaleza

29 - Goiás

29 - América-MG

26 - Sport

26 - Cruzeiro

24 - Cuiabá

21 - Juventude

16 - Avaí

14 - Coritiba

11 - Paraná

8 - CSA

*Jogam nesta segunda-feira (29)

Campanhas do Ceará na Série A (2018–2022)

2018: 38J | 10V | 14E | 14D | 32GM | 38GF | -6SG

2019: 38J | 10V | 9E | 19D | 36GM | 41GF | -5SG

2020: 38J | 14V | 10E | 14D | 54GM | 51GF | 3SG

2021: 38J | 11V | 17E | 10D | 39GM | 38GF | 1SG

2022: 24J | 5V | 12E | 7D | 23GM | 24GF | -1SG (em andamento)

