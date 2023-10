Descanso pela manhã e treino fechado à tarde: entenda a programação do Fortaleza nesta quinta (26)

Já em solo uruguaio para a grande final da Copa Sul-americana, o elenco do Fortaleza teve a manhã de descanso no hotel Solanas, em Punda Del Leste. Após pouco mais de seis horas de voos até o destino da partida, o departamento de futebol do clube deixou a manhã de quinta-feira (26), para o elenco ter um período sem atividade. Porém, a folga encerra às 17h, quando o time faz um treino com portões fechados para a imprensa e torcedores no CT do Deportivo Maldonado. Este é considerado o treino de apronta para o time que entrará em campo no sábado (28), às 17h, no Estádio Domingo Burgueño.

Já na sexta (27), o time encerra a preparação com um treino, pela manhã, no Hotel Solanas, onde está hospedado. No período da tarde, Vojvoda e Tinga concedem a entrevista coletiva oficial de pré-jogo e depois toda a delegação segue para realizar o reconhecimento do gramado do palco da final.

Veja a programação:

26/10 (QUINTA-FEIRA)

16h30: treino fechado no CT do Deportivo Maldonado

27/10 (SEXTA-FEIRA)

9h: treino no Hotel Solanas

11h: zona mista para entrevistas com atletas

17h: reconhecimento de gramado do Estádio Domingo Burgueño

18h: entrevista coletiva com Vojvoda e o capitão Tinga no Estádio Domingo Burgueño

28/10 (SÁBADO)

17h: Fortaleza x LDU, final da Sul-Americana, no Estádio Domingo Burgueño