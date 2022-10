Desafios de Ceará e Fortaleza para a 31ª rodada do Brasileirão; veja raio-x

Ceará e Fortaleza entram em campo neste domingo (9) para disputar a 31ª rodada do Brasileirão Série A. O Leão recebe o Avaí na Arena Castelão, às 16h. Já o Vozão viaja até Belo Horizonte, onde encara o Atlético-MG no Mineirão, às 18h. Apesar de estarem em situações diferentes na competição, os dois clubes cearenses terão desafios a superar em seus respectivos jogos nesta rodada.

Fortaleza quer frear o artilheiro Bissoli

O Avaí não vive bom momento no Brasileirão e atualmente ocupa a vice-lanterna da competição, com apenas 28 pontos conquistados em 30 partidas disputadas. Apesar da fase não ser favorável, a equipe catarinense conta com um dos artilheiros desta edição da Série A. O atacante Guilherme Bissoli, de 24 anos, ocupa a terceira colocação na artilharia do torneio, com 14 gols, e é um dos trunfos do Leão da Ilha diante do Fortaleza.

Guilherme Bissoli tem contrato com o Athletico-PR até 2023, mas está emprestado ao Avaí nesta temporada. O jogador é o grande nome da equipe neste Brasileirão, com 14 gols marcados em 27 partidas disputadas. Apenas nas últimas dez rodadas, o centroavante marcou seis gols. A defesa do Fortaleza terá o desafio de anular o ímpeto ofensivo do Avaí, que está concentrado na figura de Bissoli.

Ceará com desfalques ofensivos e com defesa instável

O Ceará está em busca de se recuperar após uma sequência complicada de resultados na Série A do Brasileirão. Entre as últimas quatro partidas a equipe perdeu três e empatou uma. Nesta rodada terá pela frente o atual campeão brasileiro, o Atlético-MG. A equipe de Lucho González terá desfalques importantes, como o meia Vina e o atacante Mendoza. Apesar de não estar em boa fase, a dupla soma 13 dos 28 gols marcados pelo Ceará neste Brasileirão.

O Ceará também terá desafios defensivos nesta partida. O sistema de defesa da equipe não vive bom momento e tem sido vazado com frequência nas últimas rodadas. São oito gols sofridos nas últimas seis partidas. Desde que Lucho González assumiu, o time sofreu gols em todas as partidas que disputou.

Situação na tabela

O Fortaleza ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela de classificação, somando 38 pontos em 30 partidas disputadas. O Tricolor vem de empate, fora de casa, com o Athletico-PR, por 1 a 1. Já o Ceará soma 32 pontos em 30 jogos e está na 15ª posição. Na última rodada, o Alvinegro empatou em casa com o Goiás em 1 a 1.