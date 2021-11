Desafio da Capital de Vela agitará orla de Fortaleza em dezembro

A Federação de Vela e Motor do Estado do Ceará (FVMEC) realizará a etapa final do Festival Rei e Rainha da Orla, o Desafio da Capital, entre os dias 11 e 12 de dezembro, na orla de Fortaleza. As inscrições podem ser realizadas até 8 de dezembro.

Na Enseada do Mucuripe e Praia de Iracema será montado um percurso utilizando boias para que os participantes possam apresentar suas habilidades numa espécie de circuito fechado. O downwind terá sua largada da Sabiaguaba e chegada à Barra do Ceará, totalizando cerca de 34 km de aventura, onde os participantes passarão por pontos de checagem estrategicamente distribuídos pela orla.

No sábado (11), as atividades esportivas serão realizadas na Enseada do Mucuripe e Praia de Iracema, enquanto que, no domingo (12), será realizado um downwind por toda a orla de Fortaleza, contemplando pontos turísticos e esportivos.

Com o intuito de promover a integração entre escolas, grupos de downwind e velejadores das diversas modalidades, também será oferecida a premiação especial para a equipe mais rápida. Para ser considerada uma equipe participante, os competidores deverão reunir três das cinco modalidades convidadas e, obrigatoriamente, ter em sua composição uma participante da categoria feminina.

As modalidades escolhidas para a edição 2021 são: Kitesurf (Wave & Bi-Direcional), KiteFoil (Fórmula Kite e Tubular), Hobie Cat 16, Wing e Windsurf.

Segurança

O evento contará com equipe de salvatagem dentro e fora da água. No mar haverá, ao menos, três embarcações do evento, uma embarcação do CBMCE e uma embarcação da CPCE. Já em terra, haverá um veículo em contato direto com as embarcações oficiais para identificar e auxiliar na ocasião de resgates.

Inscrições

Rei e Rainha da Orla e o pagamento deverá ser realizado através de PIX ou transferência bancária. A inscrição realizada até o dia 30 de novembro terá o valor de R$ 100,00 e no período entre 1 e 8 de dezembro o valor será de R$150,00. O link para preenchimento da ficha de inscrição está disponível na bio do instagram

Aqueles que desejarem inscrever equipe devem indicar o nome da mesma na ficha de inscrição individual e realizar a entrega de 1 kg de alimento por participante, no início da reunião de competidores do dia 12/12.

Programação

11/12 9h - Inicio das Regatas

10h - Reunião Competidores

11h - Início das regatas - Enseada do Mucuripe e Praia de Iracema 12/12 10h - Reunião dos Cmpetidores

11h - Largada do Downwind- Sabiaguaba

16h - Cerimônia de Premiação – Vila do Kite

Premiações

Overall Masculino

1° Lugar: R$ 500,00 + medalha

2° Lugar: R$ 300,00 + medalha

3° Lugar: R$ 200,00 + medalha

Overall Feminino

1° Lugar: R$ 500,00 + medalha

2° Lugar: R$ 300,00 + medalha

3° Lugar: R$ 200,00 + medalha;

Nas disputas de cada modalidade (Hobie Cat 16, Wing, KiteFoil, Windsurf e Kitesurf), serão contemplados com medalhas os 3 primeiros colocados de cada uma. Premiação para equipe campeã: R$ 1.000,00 (hum mil reais).

