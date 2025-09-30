Derrotado pelo Ceará, Crespo admite momento delicado do São Paulo antes de enfrentar o Fortaleza

Próximo adversário do Fortaleza, o São Paulo vive um momento de crise após a eliminação nas quartas de final da Libertadores para a LDU e ao chegar à quarta derrota consecutiva, desta vez para o Ceará, no Morumbis, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

A partida contra o Vovô foi a primeira após a dolorosa eliminação do Tricolor Paulista para a LDU, na Libertadores. O momento ruim se concretizou dentro e fora de campo. Antes da bola rolar, torcedores do São Paulo protestaram contra a diretoria do clube e contra o elenco de jogadores. Já no estádio, o que se viu foi o pior público do Morumbis desde 2019: apenas 12.342 torcedores estiveram presentes na derrota para o Alvinegro.



Depois da partida, o técnico Hernán Crespo afirmou que a equipe vive um momento triste, em que as coisas não vêm dando certo, mas ressaltou a dedicação do elenco e a necessidade de seguir trabalhando.

É o momento que não dá certo, cada jogo tem sua história. Hoje a gente estava incomodado já com o empate, se você falar se jogou bem, não, pode jogar melhor. É um momento crítico em relação a emoções e sentimentos após a eliminação, nunca é fácil. Chutamos, criamos com dificuldades, mas a derrota foi merecida. Chutamos duas vezes na trave, eles encontraram o gol com um rebote, tentamos de todos os lados, mudamos a forma de jogar, a escalação, vamos sair assim, antes tudo dava certo, mas agora temos que nos dedicar ainda mais Hernán Crespo técnico do São Paulo

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro os tricolores paulistas e cearenses se enfrentam. Na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o São Paulo em busca da terceira vitória na "Era Palermo" e da saída do Z4 da competição. O confronto acontece na próxima quinta-feira (2), às 19h30.