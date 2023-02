Derrotado no Clássico, Vojvoda critica desatenção inicial do Fortaleza; veja entrevista

Juan Pablo Vojvoda sofreu a primeira derrota como técnico do Fortaleza em um campeonato estadual. O resultado negativo veio justo diante do Ceará, maior rival, na noite desta terça-feira (7), no Estádio Presidente Vargas. O técnico argentino criticou a desatenção inicial do time e o poder de reação da equipe na última etapa do confronto.

“Foram dez minutos em que o adversário entrou mais focado do que nós. No segundo tempo fomos bem. Mas quando o time joga, cria opções de gol. Então acho que afetou o 2 a 0, mas acho que não afetou animicamente no 2T, porque o time respondeu, teve mais finalizações, opções, foi um jogo vibrante até o fim.”

“Eu vi um time no 2T criando situações, rodando bola, contra um adversário muito fechado. E o Fortaleza fez um bom jogo a partir dos 20 minutos, mas não alcançou o resultado. Mas estivemos muito perto de virar”, avaliou o treinador.

Com o resultado diante do Alvinegro, o tricolor chegou a segunda derrota neste início de temporada. A primeira ocorreu na Copa do Nordeste, diante do ABC-RN. Juan Pablo reforça a necessidade de concentração do grupo.

“Gostei mais dessa partida do que a partida do ABC. Temos que entrar mais focados nos primeiros minutos. Porque está custando perder partidas. Mas temos que continuar acreditando. O desafio existe. Temos que continuar crescendo. O funcionamento hoje foi melhor do que o que aconteceu contra o ABC. Os dez primeiros minutos foram ruins, tentamos trocar e eles responderam. Os jogadores têm essa virtude. E no clássico, eles colocaram o time de volta na partida. Até o último minuto eu acreditava que o Fortaleza poderia empatar a partida”, concluiu o técnico.

O Fortaleza volta a campo no próximo dia 14, uma terça-feira, quando enfrenta o Bahia pela Copa do Nordeste.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: