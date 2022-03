Derley e Lionn são os novos reforços do Ferroviário

Logo após anunciar o técnico Roberto Fonseca nesta sexta-feira (18), o Ferroviário confirmou dois reforços. O volante Derley (ex-Fortaleza) e o lateral-direito Lionn, que já passou pelo clube coral.

Derley tem 35 anos e com vasto currículo, o volante chega para dar experiência ao meio-campo coral. No Brasil, vestiu as camisas de Internacional-RS, Náutico-PE, Athletico-PR, Santa Cruz-PE e Fortaleza-CE, tendo também atuado no exterior, em clubes do México e Emirados Árabes.

O volante jogou 3 anos no Fortaleza, presente nas conquistas do título Brasileiro da Série B em 2018, no bicampeonato estadual (2019/2020) e na Copa do Nordeste (2019). Ao todo, ele fez 68 jogos e marcou um gol.

O volante já treina com seus companheiros visando o Campeonato Brasileiro da Série C.

Retorno

Já Lioon foi revelado nas categorias de base do Ferrão e consolidou a sua carreira no futebol europeu, com mais de 100 partidas oficiais no campeonato português, vestindo as camisas de Torreense, Vitória de Guimarães, Olhanense, Rio Ave, Chaves, Famalicão e Trofense. Jogou também pelo Cluj, da Romênia.

O atleta, com 33 anos, é aguardado na segunda-feira para sua apresentação na Barra do Ceará.

