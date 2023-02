Jogo do Fortaleza vai passar somente na internet; veja como assistir

A partida entre Deportivo Maldonado-URU e Fortaleza, nesta quinta-feira (23), terá transmissão com imagens exclusiva na internet. As equipes duelam às 21h (de Brasília) pelo jogo de ida da 2ª fase eliminatória da Libertadores, no estádio Domingo Burgueño Miguel, em Maldonado, no Uruguai. O motivo é a venda dos direitos de transmissão da competição.

Deste modo, o serviço de streaming Paramount+ é o único que transmitirá o evento. A narração será de Nivaldo Prieto, com comentários de Paulo Vinícius Coelho (PVC). O pacote custa R$ 19,90 mensais - grátis nos primeiros sete dias.

Transmissão no SVM

O Sistema Verdes Mares transmite Deportivo Maldonado-URU x Fortaleza ao vivo, através da rádio Verdinha AM 810, com narração e comentários. O Diário do Nordeste também traz todos os detalhes, com tempo real.

Vale ressaltar que o SVM enviou uma equipe de reportagem ao Uruguai para trazer todos os detalhes do time cearense de forma exclusiva, com vídeos e fotos. A partida de volta está marcada para 2 de março, às 21h, na Arena Castelão. O clube com melhor placar agregado avança à 3ª fase eliminatória, onde encara Cerro Porteño-PAR ou Curicó Unido-CHI.