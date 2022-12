Deportivo Maldonado: conheça o adversário do Fortaleza na Libertadores

O Club Deportivo Maldonado será o adversário do Fortaleza na pré-Libertadores 2023. A equipe é da cidade de Maldonado, no Uruguai, e foi fundada em agosto de 1928, tendo comemorado os seus 94 anos de existência em 2022. Depor, Verdirrojo, Rojiverde e Batacazo são algumas das formas como o clube é conhecido entre seus torcedores. O estádio da equipe é o Domingo Burgueño Miguel, com capacidade para 23 mil lugares.

Apesar de ter muitos anos de existência, a equipe ainda não tem grande destaque no cenário nacional. O Deportivo Maldonado atuou no futebol amador até meados da década de 1990, quando ingressou na Associação Uruguaia de Futebol (AUF) e se profissionalizou. Jogou entre 1999 e 2004 na Primeira Divisão, depois foi rebaixado e só conseguiu o acesso novamente em 2019, atuando na Primeira Divisão desde 2020.

PONTE DE TRANSFERÊNCIAS

O Deportivo Maldonado é conhecido por ser ponte para transferências de jogadores que nunca jogaram uma partida pela equipe e acabam sendo emprestados para times europeus. Funciona como uma espécie de escala para transferências de jogadores. Alguns exemplos são Calleri, do São Paulo, e Willian José, ex-Santos.

O Deportivo Maldonado não conquistou nenhuma edição do Campeonato Uruguaio e chega para disputar a Libertadores pela primeira vez na sua história. A vaga foi garantida através de boas campanhas nas competições nacionais na temporada 2022.

No torneio Apertura do Campeonato Uruguaio de 2022, o Deportivo Maldonado ficou na terceira colocação. O Depor somou oito vitórias, três empates e quatro derrotas na competição, totalizando 27 pontos. Já no torneio Clausura, foram oito vitórias, seis empates e uma derrota, totalizando 30 pontos. O clube também ficou em terceiro lugar.

PREPARAÇÃO PARA 2023

A expectativa do clube é alta para a temporada 2023. O Deportivo Maldonado terá como treinador o uruguaio Fabián Coito. O técnico de 55 anos estava à frente do Liga Deportiva Alajuelense, da Costa Rica. Coito acumula passagens pela seleção de Honduras e pelas seleções de base do Uruguai. Ele trabalhou por muitos anos com Óscar Tabárez, ex-técnico do Uruguai.

A referência técnica do time é Maxi Cantera. Atacante de grande porte, bom passe, pegada e visão de jogo. No futebol uruguaio, diferencia-se dos demais por saber usar o corpo com inteligência para ganhar espaço na área. No ataque, tem ainda o experiente Enzo Borges, de 36 anos. Ele foi o artilheiro da equipe em 2022, com 10 gols.