Depois de estreia, Caio Alexandre avalia desempenho no Fortaleza: ‘não tenho medo de arriscar’

Na tarde desta terça-feira (13), o volante Caio Alexandre concedeu coletiva à imprensa na reapresentação do Fortaleza depois da derrota contra o Fluminense no último sábado (10).

A partida marcou a estreia do jogador com a camisa do Leão. Ele é um dos oito reforços que chegaram na janela do meio do ano e foi o último a entrar em campo entre os novos contratados.

Mesmo com a derrota, a atuação do meia ganhou destaque pelos bons passes de infiltração que quebrou a defesa do Fluminense na ocasião. Ele disse que o treinador Juan Pablo Vojvoda pediu para que ele tentasse esses passes mais ousados.

“Na ocasião, o jogo pedia. O professor quando quis eu entrasse falou comigo e pediu por esse passe infiltrado pra ajudar os companheiros lá na frente e pra arriscar. E eu falei pra ele que não teria medo de arriscar. Óbvio que com responsabilidade, porém deixar os companheiros na cara do gol. Fui feliz com os passes que entraram, mas queria que tivessem sido convertidos em gols. Mas foi o uma característica minha que o professor pediu muito”, afirmou.

Pensando no futuro, o Fortaleza encara o lanterna Juventude na próxima rodada. Depois, o time tem um período de 10 dias sem jogos, já que o campeonato será paralisado por conta da Data FIFA.

Após a parada, o compromisso é contra o Flamengo e depois serão mais dois jogos fora de casa. A sequência difícil, para Caio, pode ser encarada pela força do elenco tricolor.

“A gente tem que pensar passo a passo, sabemos que vamos enfrentar grandes equipes mas é degrau por degrau (…) mas a gente tem um elenco muito bom que está se reforçando cada vez mais, se entrosando cada vez mais. Todo jogador aqui tem condições de ajudar o Fortaleza e isso pra gente é o mais importante, ter um elenco forte”

Juventude e Fortaleza entram em campo no próximo domingo (18) às 18h (horário de Brasília).

